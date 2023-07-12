20 антидроновых ружей закупили для силовых служб Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье поступили 20 антидроновых ружей, предназначенных для обезвреживания беспилотных летательных аппаратов. Оборудование передали Главному управлению МВД России по Иркутской области и 29-й гвардейской ракетной дивизии, сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Для дивизии это защита стратегически важных объектов, расположенных на территории региона, для полиции – это защита наших граждан в местах массового скопления людей или при проведении массовых мероприятий. Эту работу будем продолжать, - отметил губернатор Игорь Кобзев.

Представители власти Иркутской области доставили в зону спецоперации партию гуманитарной помощи, индивидуальных посылок, а также комплекты беспилотных летательных аппаратов.