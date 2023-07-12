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НовостиОбщество12 июля 2023 5:36

20 антидроновых ружей закупили для силовых служб Иркутской области

Оборудование предназначено против беспилотных летательных аппаратов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
20 антидроновых ружей закупили для силовых служб Иркутской области

20 антидроновых ружей закупили для силовых служб Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье поступили 20 антидроновых ружей, предназначенных для обезвреживания беспилотных летательных аппаратов. Оборудование передали Главному управлению МВД России по Иркутской области и 29-й гвардейской ракетной дивизии, сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Для дивизии это защита стратегически важных объектов, расположенных на территории региона, для полиции – это защита наших граждан в местах массового скопления людей или при проведении массовых мероприятий. Эту работу будем продолжать, - отметил губернатор Игорь Кобзев.

Представители власти Иркутской области доставили в зону спецоперации партию гуманитарной помощи, индивидуальных посылок, а также комплекты беспилотных летательных аппаратов.