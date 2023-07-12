По 1 млн руб получат врачи, переехавшие в малые города на севере Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фельдшеры, акушерки и медсестры, которые переехали в города Иркутской области с населением до 50 тысяч человек по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", будут получать единовременные выплаты. При этом речь идет о территориях, приравненных к районам Крайнего севера.

Сумма такой поддержки составляет 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч для медицинских работников со средним медицинским образованием.

Соответствующий закон подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 июля 2023 года.