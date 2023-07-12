Случай подозрения на корь выявили в Забайкальском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Забайкалья сообщает: в одном из районов региона врачи зарегистрировали случай подозрения на корь. Сообщение об этом опубликовано на официальных страницах министерства в социальных сетях днем 12 июля.

- Пациент доставлен в профильную медицинскую организацию, изолирован. Специалистами сделано всё необходимое, пациент получает медицинскую помощь в полном объёме, - отмечают специалисты.

В районе, где выявлен случай кори, уже предприняты противоэпидемиологические мероприятия по локализации очага.