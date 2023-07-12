Светящаяся стела появилась в микрорайоне Синюшина Гора в Иркутске

Светящаяся стела появилось в микрорайоне Синюшина Гора в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Завершена установка светящихся букв в микрорайоне Синюшина Гора в Иркутске. Стела загорается вечером вместе с уличными фонарями. Проект этой «визитной карточки» победил в голосовании по программе «Народные инициативы» в 2022 году, то есть идея была предложена местными жителями.

- Впереди запланированы работы по озеленению и высадке многолетних цветов, - сообщил в соцсетях депутат городской Думы Григорий Вакуленко.

Также в августе в Иркутске появится светящаяся надпись «Глазково», ее установят в роще «Звездочка». Сибиряков приглашают участвовать в программе «Народные инициативы» 2023 года и делиться своими идеями на благо областного центра.