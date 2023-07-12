В Иркутской области пропал 39-летний Алексей Громов

Фото: ЛизаАлерт
В Зиме Иркутской области пропал 39-летний Громов Алексей Викторович. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
- С 1 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, - говорится в сообщении.
В числе примет мужчины называют рост 175 см, нормальное телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые.
В тот день на нем были серая спортивная кофта, черная футболка, черные штаны и такого же цвета кроссовки.
При себе была темно-синяя сумка.
Если вы что-либо знаете о местоположении мужчины, просят обратиться по горячей линии поисково-спасательного отряда.
Если вы обладаете данными о местонахождение этого человека, просьба звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52