В Иркутской области пропал 39-летний Алексей Громов

Фото: ЛизаАлерт

В Зиме Иркутской области пропал 39-летний Громов Алексей Викторович. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

- С 1 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, - говорится в сообщении.

В числе примет мужчины называют рост 175 см, нормальное телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые.

В тот день на нем были серая спортивная кофта, черная футболка, черные штаны и такого же цвета кроссовки.

При себе была темно-синяя сумка.

Если вы что-либо знаете о местоположении мужчины, просят обратиться по горячей линии поисково-спасательного отряда.

Если вы обладаете данными о местонахождение этого человека, просьба звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52