МЧС Иркутской области продолжает ликвидировать последствия паводков в регионе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Из-за выпадения на прошлой неделе осадков, поднялся уровень рек. Это в свою очередь привело к подтоплению 36 придомовых территорий в селе Урик Иркутского района, а также

в садоводствах «Строитель», «Юбилейное», «Расцвет», «Виктория» Ангарска, - говорят в полиции.

Сейчас специалисты занимаются откачкой воды с подтопленных территорий, очисткой подворий от нанесенного песка и разборкой завалов строительных конструкций, образовавшихся после прохождения потоков воды реки Китой.

Как отметили в ведомстве, всего за период паводка в 20 населенных пунктах и 18 садоводствах были подтоплены 11 жилых домов, 763 приусадебных и садовых участка.