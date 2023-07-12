В Усть-Кутском районе осудили группу наркосбытчиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Кутском районе Приангарья суд огласил приговор группе наркосбытчиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Приговор вынесен четырем местным жителям. По данным следствия, с 2017 по 2021 годы подсудимые сбывали наркотики через тайники-закладки на территории Усть-Кута и Иркутска, - говорят в МВД. По решению суда лидер преступной группы приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Другим участникам группы избрано наказание от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительных колониях строгого и общего режимов.