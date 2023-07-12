В Иркутском областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена стартовал ремонт Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутском областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена начат капитальный ремонт фасада. Из областной казны на эти цели было направлено 23 млн рублей. Отметим, что это здание является объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Специалисты должны расчистить и покрасить декор, изготовить утраченные элементы лепнины, воссоздать историческую штукатурку, отреставрировать облицовку, - говорят в правительстве.

Капитальный ремонт фасада завершат осенью. Добавим, что здание расположено в историческом центре Иркутска, на пересечении улиц Карла Маркса и Богдана Хмельницкого. Оно возведено в 1911-1913 годы по проекту архитектора В.Ю. Иогансена.