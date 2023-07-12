Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 9:12

В автобусах Иркутска появились тревожные кнопки для вызова Росгвардии

Вести мониторинг сигналов тревоги будут круглосуточно
Елена СИНИЦА
В автобусах Иркутска появились тревожные кнопки для вызова Росгвардии

В автобусах Иркутска появились тревожные кнопки для вызова Росгвардии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тревожные кнопки Росгвардии установили в иркутских автобусах. Вести мониторинг сигналов тревоги будут круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своих социальных сетях.

-Планируем приобрести 80 новых автобусов, их также подключат к системам вневедомственной охраны, - рассказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

В иркутской мэрии напомнили, что охранными системами Росгвардии также оборудованы и кареты скорой помощи, троллейбусы, некоторые такси.

В планах подключить весь общественный транспорт в городе и области.

Ранее сообщалось, что в Братске Иркутской области хотят создать государственный приют для безнадзорных животных.