В автобусах Иркутска появились тревожные кнопки для вызова Росгвардии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тревожные кнопки Росгвардии установили в иркутских автобусах. Вести мониторинг сигналов тревоги будут круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своих социальных сетях.

-Планируем приобрести 80 новых автобусов, их также подключат к системам вневедомственной охраны, - рассказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

В иркутской мэрии напомнили, что охранными системами Росгвардии также оборудованы и кареты скорой помощи, троллейбусы, некоторые такси.

В планах подключить весь общественный транспорт в городе и области.

Ранее сообщалось, что в Братске Иркутской области хотят создать государственный приют для безнадзорных животных.