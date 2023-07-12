Эксперт Кононов рассказал, какие книги лучше читать перед сном Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед сном лучше читать приключения, сказки, а также романтику, рассказал NEWS.ru кандидат психологических наук доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Кононов.

-Важно читать либо бумажные книги, либо "читалки" с технологией E-Ink. Так можно избежать негативного влияния экрана на организм. Что касается содержания книги, то оно не должно быть слишком серьезным, не должно требовать активного мыслительного процесса, - говорит эксперт.

Информация из книги замещает в кратковременной памяти стрессы, разговоры, яркие тревожащие события и новости дня, что позволяет снизить риск ночных кошмаров или плохих сновидений, отметил Кононов.