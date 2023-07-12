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НовостиОбщество12 июля 2023 10:34

Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил Ордена Мужества семьям участников СВО

Ордена вручены семьям двух бойцов
Елена СИНИЦА
Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил Ордена Мужества семьям участников СВО

Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил Ордена Мужества семьям участников СВО

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Ордена Мужества семьям участников СВО передал мэр города Руслан Болотов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Иркутяне Юрий Занихин и Вячеслав Тарасов удостоены орденов Мужества. Бойцы погибли, выполняя долг в ходе специальной военной операции, - прокомментировали в мэрии.

Как отметил Руслан Болотов, Юрий и Вячеслав - пример чести и истинного патриотизма. Юрий Занихин был выпускником Иркутского базового медколледжа, позднее также окончил ИРНИТУ по специальности «Технология геологической разведки».

Вячеслав Тарасов обучался в школах №15 и 80, после получил среднее специальное образование. Он также занимался фотографией, проектированием зданий и строительными работами.