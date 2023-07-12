Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил Ордена Мужества семьям участников СВО Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Ордена Мужества семьям участников СВО передал мэр города Руслан Болотов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Иркутяне Юрий Занихин и Вячеслав Тарасов удостоены орденов Мужества. Бойцы погибли, выполняя долг в ходе специальной военной операции, - прокомментировали в мэрии.

Как отметил Руслан Болотов, Юрий и Вячеслав - пример чести и истинного патриотизма. Юрий Занихин был выпускником Иркутского базового медколледжа, позднее также окончил ИРНИТУ по специальности «Технология геологической разведки».

Вячеслав Тарасов обучался в школах №15 и 80, после получил среднее специальное образование. Он также занимался фотографией, проектированием зданий и строительными работами.