Россиянам объяснили, как спасти урожай в период заморозков Фото: Виталий ТИМКИВ

Чтобы сохранить урожай в период заморозков, его нужно поливать теплой водой и накрывать нетканым материалом, таким советом поделилась с NEWS.ru автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

-В России сейчас холодное лето, поэтому теплолюбивые культуры - те же огурцы, томаты, баклажаны - с трудом растут. Именно поэтому важно поливать их сейчас теплой водой - примерно 25-28 градусов, так вы согреете корневую систему, - сказала специалист.

Помимо этого, влияет сильный ветер, так как он иссушает растения. Подкормки же помогут не только спасти теплолюбивые культуры, но и приумножить их, сказала она.