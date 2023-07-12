Отмечал день рождения сына: в Иркутской области 29-летний житель по пьяни угнал автомобиль у пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области пенсионер поблагодарил полицейских за возврат угнанной «Нивы». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-В отделение полиции обратился 81-летний житель, он рассказал, что у него пропала машина, которая была припаркована во дворе многоквартирного дома, - говорят в полиции.

После этого оперативники смогли задержать угонщика. Это оказался ранее не судимый 29-летний местный житель. По данным правоохранителей, он вскрыл отечественный внедорожник, а после соединил провода и завел двигатель.

Затем он заехал в магазин за алкоголем, а «Ниву» оставил в одном из местных гаражных кооперативов.

Задержанный мужчина полностью признал вину и пояснил, что угнал авто пьяным, отмечая рождение сына. Автомобиль вернули владельцу.