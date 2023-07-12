МЧС установило причину пожара на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Дознаватели МЧС России допросили персонал и осмотрели установку по переработке нефтепродуктов в Ангарске, где произошел пожар утром 12 июля. Об этом сообщает персс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Вероятной причиной пожара стало воспламенение газовоздушной смеси в результате разгерметизации технологической установки, - говорят в МЧС.

Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 07.22 12 июля, пламя охватило 240 "квадратов". Пожарные производили охлаждение рядом стоящих цистерн, выполнили пенную атаку для ликвидации открытого горения.

На месте работали 9 пожарных расчетов. Пострадавших нет.