В Бурятии провели учения по ликвидации африканской чумы свиней Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Африканская свиная чума распространяется по России. Сегодня зарегистрировано 8 активных очагов заболевания. В связи с этим в Заиграевском районе Бурятии провели учения, чтобы предотвратить такую ситуацию. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

-В этом районе находится крупнейший свинокомплекс - около 130 тысяч голов. На учения приехали девять министерств и ведомств. А это около 150 сотрудников и более 50 единиц техники, - передает ТРК.

Более того, в учениях приняли участие представители семи субъектов страны. В частности, приехали коллеги из Сибирского Федерального округа и Дальневосточного Федерального округа, рассказал Галсан Дареев, заместитель председателя правительства Бурятии