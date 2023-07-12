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НовостиОбщество12 июля 2023 13:31

В Бурятии провели учения по ликвидации африканской чумы свиней

В учениях приняли участие представители семи субъектов страны
Елена СИНИЦА
В Бурятии провели учения по ликвидации африканской чумы свиней

В Бурятии провели учения по ликвидации африканской чумы свиней

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Африканская свиная чума распространяется по России. Сегодня зарегистрировано 8 активных очагов заболевания. В связи с этим в Заиграевском районе Бурятии провели учения, чтобы предотвратить такую ситуацию. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

-В этом районе находится крупнейший свинокомплекс - около 130 тысяч голов. На учения приехали девять министерств и ведомств. А это около 150 сотрудников и более 50 единиц техники, - передает ТРК.

Более того, в учениях приняли участие представители семи субъектов страны. В частности, приехали коллеги из Сибирского Федерального округа и Дальневосточного Федерального округа, рассказал Галсан Дареев, заместитель председателя правительства Бурятии