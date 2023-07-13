До +24 градусов прогреется воздух в Иркутске в четверг 13 июля Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Синоптики рассказали, какую погоду ждать иркутянам в четверг, 13 июля. Согласно прогнозам ожидаются переменная облачность и ветер северо-западный 5-10 м/с. День пройдет без существенных осадков, а столбик термометра поднимется до отметок +22...+24 градуса. Об этом сообщают на официальном сайте Иркутского УГМС.

- В целом по региону 13 июля ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман, - говорят метеорологи. - Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 14 м/с.

При облачной погоде может быть прохладно +14...+19 градусов. В среднем воздух прогреется до +26.