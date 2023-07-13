Первую линию завода по производству рапсового масла запустили в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новое производство рапсового масла открылось на базе ООО «Забайкальский Агрохолдинг» в поселке Залари Иркутской области. Его мощность составит 50 тысяч тонн сырья в год, сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Сегодня начал свою работу цех прессования, планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки, - отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку сырья. Запуск такого рода производства крайне важен для Заларинского района в частности и для всего региона в целом.

Реализовывать продукцию планируют в разные регионы России и Китай.

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