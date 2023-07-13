Военные из Иркутска Юрий Занихин и Вячеслав Тарасов награждены орденом Мужества посмертно
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Мэр Иркутска Руслан Болотов лично вручил ордена Мужества семьям военных, погибших в зоне спецоперации. Герои – иркутяне Юрий Занихин и Вячеслав Тарасов.
Юрий Занихин обучался и получил образование Иркутского базового медицинского колледжа. Мужчина работал фельдшером скорой помощи. В 2013 году служил в Российской Армии. В прошлом окончил ИРНИТУ по специальности «Технология геологической разведки».
Боец Вячеслав Тарасов имел среднее специальное образование и был разносторонним человеком. Сибиряк интересовался фотографией, проектированием зданий и строительными работами.
Оба военнослужащих награждены посмертно.