Военные из Иркутска Юрий Занихин и Вячеслав Тарасов награждены орденом Мужества посмертно Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов лично вручил ордена Мужества семьям военных, погибших в зоне спецоперации. Герои – иркутяне Юрий Занихин и Вячеслав Тарасов.

Юрий Занихин обучался и получил образование Иркутского базового медицинского колледжа. Мужчина работал фельдшером скорой помощи. В 2013 году служил в Российской Армии. В прошлом окончил ИРНИТУ по специальности «Технология геологической разведки».

Боец Вячеслав Тарасов имел среднее специальное образование и был разносторонним человеком. Сибиряк интересовался фотографией, проектированием зданий и строительными работами.

Оба военнослужащих награждены посмертно.