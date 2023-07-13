Готовность строящегося учебного блока школы № 57 в Иркутске оценили на 90% Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Более 90% работ выполнили при строительстве учебного блока на 500 мест школы № 57 в Иркутске. Трехэтажное здание располагается на улице Ярославского. Вскоре здесь откроют учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, медицинский и пищевой блоки, игровые комнаты, вспомогательные помещения, санузлы и лифты. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- К работам на площадке приступили осенью 2021 года в рамках национального проекта «Образование» по программе «Современная школа». Сегодня здесь заканчивают монтажные и отделочные работы, благоустраивают прилегающую территорию, закупают оборудование, - отмечают в мэрии.

Напомним, жителей Приангарья, оформляющих документы через пункт отбора на военную службу по контракту, ждет новая мера поддержки. Военным будут предоставлять бесплатное питание в областном сборном пункте, где те находятся. Соответствующий указ уже подписан главой Иркутской области Игорем Кобзевым.