Движение транспорта закрыли по улице Киевская в Иркутске 13 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! 13 июля движение транспорта будет закрыто по улице Киевская. Об этом предупреждают в пресс-службе администрации областного центра.

- Это связано с проведением дорожных работ, - отмечают в мэрии.

Движение возобновят после 23:00 текущего дня.

Напомним, ранее КП-Иркутск показала, как выглядят улицы Иркутска во время летнего сезона ремонтов. В этом году в столице Приангарья приводят в порядок 26 объектов. Какие дороги и тротуары вскоре преобразятся?