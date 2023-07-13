Экс-председателя КУМИ администрации Иркутского района осудят за взятку Фото: Анастасия Осипова

Экс-председатель КУМИ администрации Иркутского района предстанет перед судом за получение взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБ и ПК МУ МВД России «Иркутское».

- По версии следствия, в январе 2019 года фигурант получил от лица, представляющего интересы коммерческой организации, через посредника, являющегося его подчиненным, в качестве взятки денежные средства в размере 200 000 рублей, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

За эти деньги бывший чиновник незаконно принял и оплатил фактически не поставленный товар по муниципальному контракту. Речь идет о металлических конструкциях и материалах для ограждения территорий образовательных учреждений Иркутского района. Также обвиняемый пообещал подрядчику не наказывать его за просрочку работ.

В настоящее время бывший председатель КУМИ находится под домашним арестом.

Напомним, страшная авария произошла в Иркутском районе. На пятом километре автодороги «Иркутск-Максимовщина» столкнулись две отечественных легковушки. В результате один человек погиб, двое получили травмы.