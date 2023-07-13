Контрабанду леса на 305 млн рублей выявила Иркутская таможня с начала 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской таможне подвели итоги работы за минувшие полгода. За этот период при контроле экспорта леса было заведено 16 уголовных дел, в том числе два против ОПГ, и 463 дела об административных правонарушениях. Специалисты выявили контрабанду 54 тысяч кубометров стоимостью 305 миллионов рублей, об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Также в рамках уголовных дел, возбуждённых в текущем году по статье 226.1 УК РФ, в пунктах приема и отгрузки лесоматериалов фирм-лесоэкспортеров удалось изъять 4,2 тысячи кубометров пиломатериалов и 497 кубометров круглого леса, - рассказал заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич.

Общая сумма административных штрафов в сфере лесоэкспорта составила более 27 миллионов рублей.

Напомним, жителей Иркутской области, оформляющих документы через пункт отбора на военную службу по контракту, ждет новая мера поддержки. Военным будут предоставлять бесплатное питание в областном сборном пункте, где те находятся. Соответствующий указ уже подписан главой Иркутской области Игорем Кобзевым.