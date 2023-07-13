Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» насмерть сбил пешехода в Новой Игирме Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеилимском районе этой ночью произошла смертельная авария с пешеходом. По предварительной информации, около 2:00 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил мужчину, который в этот момент переходил дорогу. Мужчина погиб на месте. Как выяснили полицейские, ему был 51 год.

- Проведенное освидетельствование водителя легковушки показало, что он находился за рулем в состоянии опьянения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейскими устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.