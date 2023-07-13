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НовостиПроисшествия13 июля 2023 4:41

Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» насмерть сбил пешехода в Новой Игирме

51-летний мужчина в момент ДТП переходил дорогу
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» насмерть сбил пешехода в Новой Игирме

Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» насмерть сбил пешехода в Новой Игирме

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеилимском районе этой ночью произошла смертельная авария с пешеходом. По предварительной информации, около 2:00 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил мужчину, который в этот момент переходил дорогу. Мужчина погиб на месте. Как выяснили полицейские, ему был 51 год.

- Проведенное освидетельствование водителя легковушки показало, что он находился за рулем в состоянии опьянения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейскими устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.