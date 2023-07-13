16-летний подросток спровоцировал смертельное ДТП в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

16-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ 2105 поздним вечером 12 июля выехал на встречку на пятом километре трассы «Иркутск-Максимовщина», где врезался в «Ладу Самара». 51-летний водитель пострадал, его 45-летняя пассажирка погибла на месте. Лихача также госпитализировали, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения, а также законность основания владения транспортным средством несовершеннолетним лицом, - отмечают в ведомстве.

Напомним, 20-летнего жителя поселка Куйтун Иркутской области обвиняют в расправе над маленьким пасынком. По версии следствия, горе-отчима разозлил плач малыша, из-за чего он его жестоко избил, после чего задушил.