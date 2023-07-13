Стая бродячих псов едва не напала на маленьких девочек в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

11 июля в Ангарске бродячие псы едва не напали на детей. Видео случившегося опубликовал WEACOM.RU.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в одном из дворов микрорайона Китой, видно, как две маленькие девочки идут в сторону детской площадки, где спит стая псов. Заметив это, собаки резко бросаются в их сторону. В этот момент предположительно отец одной из малышек успевает отогнать разъяренных животных. К счастью, дошкольницы не пострадали.

Однако, по словам местных жителей, проблема с бездомными псами, которые выбрали местом для сна песочницу, существует около трех недель. При этом поблизости расположен детский сад.