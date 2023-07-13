Теплоход Баргузин-3 совершил первый рейс из Иркутской области в Бурятию Фото: Анастасия КУРЕНОВА

10 000 рублей за взрослого и 5000 за ребенка - такова стоимость билетов на первый межрегиональный рейс на теплоходе по Байкалу. Пассажирам предлагают на один день отправиться из Иркутска в бурятский поселок Танхой. В цену входят билеты на пароход Баргузин-3, билеты в визит-центр и на экотропу, а также ланч и услуги гида. Отправка проходит от пристани Ракета. Информация об этом опубликована на официальном сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.

- Вы пересечете Байкал с Запада на Восток и посетите посёлок Танхой. Отправитесь в Байкальский биосферный заповедник по живописной экотропе (2,6 км), увидите современный визит-центр с интересной интерактивной экспозицией о Байкале, - рассказывают организиторы об экскурсии.

Маршрут этим летом действует 12 июля, 26 июля и 2 августа. Забронировать места можно онлайн.