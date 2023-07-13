В Заларях Иркутской области открыли завод по производству рапсового масла Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первую линию завода по производству рапсового масла торжественно запустили в поселке Залари. В открытии приняли участие заместитель главы Минсельхоза России Оксана Лут и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Сегодня начал свою работу цех прессования, планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки и 50 тысяч тонн в год, - отметил глава региона. - Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку сырья.

Иркутское рапсовое масло будут поставлять в Китай и разные субъекты страны.

Напомним, 12 июля теплоход Баргузин-3 совершил первый межрегиональный рейс из Иркутской области в Бурятию. Экскурсия рассчитана на один день и стоит 10 000 рублей с человека.