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НовостиОбщество13 июля 2023 5:46

Река Кынгырга повредила опоры моста на Аршане

Популярный мост на Аршане, ведущий к первому водопаду, находится в аварийном состоянии
Валерия ШКАТОВА
Река Кынгырга повредила опоры моста на Аршане. Фото Тункинского национального парка.

Река Кынгырга повредила опоры моста на Аршане. Фото Тункинского национального парка.

В Тункинском районе Бурятии, в поселке Аршан, из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды реки Кынгырга. Бурные потоки воды, устремившиеся с гор, подмыли опоры моста на первом водопаде. Об этом сообщили сотрудники Тункинского национального парка.

Река повредила мост и сейчас он находится в аварийном состоянии. Конструкция выглядит ненадежно, передвигаться по нему небезопасно. По словам сотрудников нацпарка, сейчас на мосту введено ограничение – на нем могут находиться одновременно не более 10 человек.

Какие меры будут предприняты меры по сложившейся ситуации, пока не уточняется.