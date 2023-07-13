832 человека с инвалидностью получили работу в Иркутской области с начала года Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным министерства труда и занятости населения Иркутской области, с начала 2023 года в регионе работу получили 832 человека с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- В этом году около1400 человек с ограниченными возможностями здоровья получили государственную услугу по профессиональной ориентации, - отмечают власти. - На обучение по специальностям, востребованным на рынке труда, направлено 107 человек. 164 инвалидам оказана индивидуальная помощь в составлении резюме, организовано собеседование при трудоустройстве.

Напомним, по результатам исследования Фонда развития гражданского общества, население Иркутской области одно из самых кредитоспособных в стране. В основу легли данные ЦБ и Росстата. Наш регион попал в ТОП-10 среди других регионов России и занял последнюю строчку рейтинга.