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НовостиОбщество13 июля 2023 6:28

Поиски пропавшей при сплаве туристки возобновили в Бурятии

Женщина приехала в республику с группой из Новосибирска
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Поиски пропавшей при сплаве туристки возобновили в Бурятии

Поиски пропавшей при сплаве туристки возобновили в Бурятии

Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Кабанском районе возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

- Утром 13 июля в указанный район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. К работам привлечены 4 человека и 2 единицы техники, в том числе аэролодка, - пояснили в ведомстве.

Напомним, группа из восьми человек приехала в Бурятию ради сплава по маршруту пятой категории сложности из Новосибирска, Ханты-Мансийска, Минусинска и Перми. Путь начали 25 июня из села Баянгол. Преодолеть расстояние в 180 километров по реке с учетом остановок на ночлег планировали за две недели, закончив сплав 8-9 июля в селе Выдрино. Однако за пару дней до прибытия в пункт назначения все катамараны перевернулись. Люди попали в воду и разделились. Известно, что сплав туристы организовывали самостоятельно. Многие делали это в третий раз.