В Иркутске на улице Швецова будут действовать ограничения с 24 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске жителей вновь предупредили о новых дорожных ограничениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своих социальных сетях.

-Ограничение будет действовать с 08.00 24 июля и до 20.00 31 августа на улице Швецова, - говорят в мэрии Иркутска.

Ограничения коснутся района домов мкр. Топкинский, 15, 16, 17. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети.

Ранее сообщалось, что сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте провели рейды в Листвянке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.