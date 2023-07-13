В Иркутской области за сутки загорелись шесть автомобилей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Иркутской области 12 пожаров 6 произошло на автотранспорте. Огнем были уничтожены или повреждены 6 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Например, в Зиме потушили загоревшийся моторный отсек «Suzuki». В Братске по аналогичной причине повреждения получил «УАЗ», а отечественный «ИЖ» был полностью уничтожен огнем, - говорят в МЧС.

Кроме этого, в Баяндае вспыхнул электрокар, а в Хомутово собственник сам поджег свое авто.

Еще три машины горели из-за замыкания проводки, в двух случаях причиной пожара стал поджог, еще в одном случае - неисправность тормозной системы транспортного средства.