Началась доследственная проверка из-за утечки нефтепродуктов в Усть-Куте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту происшествия на реке Лена. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России в своем телеграм-канале.

-Известно, что утром 13 июля была замечена течь нефтепродуктов с судна ТР-1026, стоявшего на погрузке дизельным топливом. Теперь специалисты решают вопрос последствий, - говорят в ведомстве.

Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 247 УК РФ, ч. 1 ст. 263 УК РФ. На месте работают следователи, которые проводят осмотр места.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.