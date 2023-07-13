Пенсионерка Братска перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей, взятых в кредит Фото: Даниил ОПАРИН

В Братске мошенники похитили у пенсионерки около 1,5 миллиона рублей. Об

том сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником телефонной компании, - говорят в МВД.

Он рассказал пенсионерке, что на нее хотят оформить кредит. Чтобы ее деньги были в целости и сохранности, он предложил перевести их на резервный счет. После этого мошенник озвучил номер, на который деньги и нужно было перевести.

По инструкции все того же афериста, женщина в течение трех дней оформила кредиты в нескольких крупных банках. Как итог, она лишилась 1,5 миллиона рублей.

Лжеоператор, в свою очередь, перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту следователями проводится проверка.