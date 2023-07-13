Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 9:16

В Иркутске благоустроят сквер героям-медикам, погибших в борьбе с COVID-19

Особое внимание уделят озеленению
Елена СИНИЦА
В Иркутске благоустроят сквер героям-медикам, погибших в борьбе с COVID-19

В Иркутске благоустроят сквер героям-медикам, погибших в борьбе с COVID-19

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На улице Станиславского благоустраивают сквер героям-медикам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Во время пандемии наши врачи рисковали жизнью, спасая пациентов. Они, несмотря ни на что, остались верны профессиональному долгу. И сквер станет символом памяти об их подвиге, местом, где каждый может отдать дань уважения, – отметил вице-мэр Дмитрий Ружников.

Особое внимание хотят уделить озеленению территории, здесь появятся кустарники и партерный газон. Также подрядчики оборудуют более 30 опор освещения.

На данный момент выполняется обустройство подпорной стенки для размещения монумента. На нем будет изображен QR-код со ссылкой на биографии погибших врачей.