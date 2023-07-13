В Иркутске благоустроят сквер героям-медикам, погибших в борьбе с COVID-19 Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На улице Станиславского благоустраивают сквер героям-медикам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Во время пандемии наши врачи рисковали жизнью, спасая пациентов. Они, несмотря ни на что, остались верны профессиональному долгу. И сквер станет символом памяти об их подвиге, местом, где каждый может отдать дань уважения, – отметил вице-мэр Дмитрий Ружников.

Особое внимание хотят уделить озеленению территории, здесь появятся кустарники и партерный газон. Также подрядчики оборудуют более 30 опор освещения.

На данный момент выполняется обустройство подпорной стенки для размещения монумента. На нем будет изображен QR-код со ссылкой на биографии погибших врачей.