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НовостиПроисшествия13 июля 2023 10:22

Оставили без присмотра: в Забайкалье в бочке утонул полуторагодовалый мальчик

В Забайкальском крае в бочке утонул полуторагодовалый мальчик
Елена СИНИЦА
Оставили без присмотра: в Забайкалье в бочке утонул полуторагодовалый мальчик

Оставили без присмотра: в Забайкалье в бочке утонул полуторагодовалый мальчик

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Верхний Цасучей Забайкалья нашли тело полуторагодовалого мальчика с признаками утопления. Местный следственный комитет уже завел уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-По данным следствия, 10 июля родители мальчика оставили его без присмотра. Он забрался на диван, который стоял в сенях дома, а после упал в бочку с питьевой водой. Родители обнаружили ребенка через несколько минут, - говорят в ведомстве.

Несмотря на оказываемые реанимационные меры, ребенок скончался. По информации следкома, мать ребенка была на учете из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.