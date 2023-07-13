Оставили без присмотра: в Забайкалье в бочке утонул полуторагодовалый мальчик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Верхний Цасучей Забайкалья нашли тело полуторагодовалого мальчика с признаками утопления. Местный следственный комитет уже завел уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-По данным следствия, 10 июля родители мальчика оставили его без присмотра. Он забрался на диван, который стоял в сенях дома, а после упал в бочку с питьевой водой. Родители обнаружили ребенка через несколько минут, - говорят в ведомстве.

Несмотря на оказываемые реанимационные меры, ребенок скончался. По информации следкома, мать ребенка была на учете из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.