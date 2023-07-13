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НовостиДом. Семья13 июля 2023 10:47

60 тыс. кошек и собак привиты от бешенства в Иркутской области с начала 2023 года

В планах к концу 2023 года привить 100 тысяч питомцев
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
В поселке Седаново привиты около 750 кошек и собак.

В поселке Седаново привиты около 750 кошек и собак.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области привито от бешенства 60 тысяч собак и кошек за первое полугодие 2023 года. Так, только в Братском районе провакцинированы 6,5 тысяч домашних животных. А в Усть-Илимске и районе – более 4 тысяч питомцев. В планах к концу года обезопасить 100 тысяч собак и кошек. Об этом КП-Иркутск сообщил Сергей Шевченко, руководитель службы ветеринарии.

Напомним, в начале июля в Иркутской области вспыхнули три очага бешенства. Так, собаку в поселке Седаново Усть-Илимского района укусила дикая леса. Через несколько дней домашний питомец скончался. Позже в том же районе нашли мертвого соболя, зараженного бешенством. А затем в СНТ «Юбилейное» Братска из-за этой же заразы погибла домашняя кошка. Из-за этого в отдельной территории введен карантин по бешенству.

- Указам губернатора Иркутской области разработаны и утверждены комплексные планы мероприятий по профилактике ликвидаций заболеваний бешенства, - говорит Сергей Шевченко. - Проведена поголовная вакцинация восприимчивых животных. В поселке Седаново – около 750 кошек и собак привиты. Также исельхозживотные прошли данные мероприятия. В Братске вакцинированы же только собаки и кошки.

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