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НовостиОбщество13 июля 2023 11:16

В Иркутской области на временные работы планируется трудоустроить более 11 тысяч подростков

В 2023 году к работе уже приступили более 8,6 тысячи подростков
Елена СИНИЦА
В Иркутской области на временные работы планируется трудоустроить более 11 тысяч подростков

В Иркутской области на временные работы планируется трудоустроить более 11 тысяч подростков

Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 году планируется трудоустроить более 11 тысяч подростков из Иркутской области. При этом в летнем трудовом сезоне примут участие порядка 7 тысяч человек.

В 2023 году к работе уже приступили более 8,6 тысячи подростков, из них в июне – 4,2 тысячи человек, - говорят в правительстве Иркутской области.

У детей есть возможность заняться благоустройством территорий, проведением сельскохозяйственных работ (уход за животными, посадка, выращивание овощных культур), ремонтными работами.

После они получат зарплату за отработанное время.