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НовостиОбщество13 июля 2023 11:41

Полиция проводит проверку из-за ДТП с подростком на электросамокате в Тайшете

ДТП случилось 11 июля
Елена СИНИЦА
Полиция проводит проверку из-за ДТП с подростком на электросамокате в Тайшете

Полиция проводит проверку из-за ДТП с подростком на электросамокате в Тайшете

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Госавтоинспекции в Тайшете проводят проверку по факту ДТП, с участием электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Вечером 11 июля в Тайшете на улице Пушкина 22-летняя девушка за рулем Chevrolet Lacetti наехала на 13-летнюю девочку, которая управляла электросамокатом, - говорят в МВД.

Тогда подросток проезжала пешеходный переход в нарушение правил ПДД.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о привлечение законных представителей несовершеннолетней.