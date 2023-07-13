В Иркутской области 14 июля ожидаются сильные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 июля в северных районах местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, днем по области усиление северо-западного ветра 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своих социальных сетях.

-В целом, в этот день в регионе ожидается переменная облачность, при этом будут кратковременные дожди, ливни. В некоторых территориях не обойдется без гроз и тумана, - говорят в МЧС.

Ветер будет северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами ночью порывы до 13 м/с, днем 15-18 м/с. Воздух прогреется до +23.