В Иркутской области восстановят 22 объекта в пострадавших от наводнений районах

В рамках программы восстановления работы выполнены по 181 объекту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области продолжают восстанавливать объекты в территориях, которые пострадали от наводнения 2019 года. Планируется, что до конца года работы завершатся по 22 объектам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В рамках программы восстановления работы выполнены по 181 объекту. В в этом году завершится строительство и капитальный ремонт еще 22 объектов, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в регионе также продолжается возведение двух инженерных защит. Они обе находятся на реке Бирюса – в рабочем поселке Шиткино и в селе Бирюса. Завершено строительство трех объектов в Тулуне, Октябрьском и Нижнеудинске. Сейчас там идут приемосдаточные работы, устраняются замечания Стройнадзора и Ростехнадзора.