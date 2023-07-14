Новое сельхозпредприятие открылось в Иркутской области

Производство открылось на базе ООО «Забайкальский Агрохолдинг». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В поселке Залари Иркутской области запущена первая линия завода по переработке масличных культур. Новое производство мощностью 50 тысяч тонн сырья в год будет выпускать рапсовое масло, которое будет поставляться во все регионы России, а так же в Китай. Отходы производства, то есть жмых и шрот, так же используются в качестве кормов для животных. В будущем, возможно, здесь займутся и переработкой льна.

Предприятие посетили первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Сегодня начал свою работу цех прессования, планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки, – отметил Игорь Кобзев. - В ближайшее время предстоит наладка оборудования, выравнивание всех производственных процессов. Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку сырья. Запуск такого рода производства крайне важен для Заларинского района в частности и для всего региона в целом.

Производство открылось на базе ООО «Забайкальский Агрохолдинг», крупного агрокомплекса, в котором работает 83 человека. Так же во время поездки Игорь Кобзев и Оксана Лут посетили в Заларинском и Нукутском районах объекты образования, культуры и спорта, включенные в государственную программу РФ "Комплексное развитие сельских территорий".