34-летняя женщина утонула на Теплых озерах в Иркутске

Спасатели призывают гостей и жителей области не купаться в необорудованных местах Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На Теплых озерах в Иркутске водолазы обнаружили тело женщины 1989 года рождения. Она утонула во время купания. Специалисты предали тело сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Также спасатели ведут поиски двух человек, пропавших, по предварительным данным на водоемах Иркутской области. Девушка 2004 года рождения купалась в заливе Олонский на реке Ангара в Боханском районе. Мужчина 1979 года рождения пропал на реке Ия в районе Тулуна, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают гостей и жителей области не купаться в необорудованных местах, а также следовать указаниям запрещающих знаков, которые предупреждают об опасности. Взрослые должны контролировать местонахождение детей и подростков и не оставлять их без присмотра у воды.