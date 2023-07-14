109 новых автобусов появятся в Иркутской области до 1 февраля 2024 года

Заявку региона на получение специального казначейского кредита одобрил Фонд развития территорий. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Власти Иркутской области приобретут 109 новых автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта. Заявку региона на получение специального казначейского кредита одобрил Фонд развития территорий. На покупку транспорта планируют потратить 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Новые автобусы получат семь территорий Иркутской области. Планируется, что они будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах. Это позволит обновить автопарки, повысить безопасность, качество и комфорт поездок для пассажиров\», – говорится в сообщении.

81 автобус останется в Иркутске. Они будут работать как на городских, так и на садоводческих маршрутах. В Тулуне появятся 6 новых машин, в Усолье-Сибирском – 3. Ими будут пользоваться пассажиры на городских линиях. Остальные автобусы будут работать на межмуниципальных маршрутах: Братский и Качугский районы планируют приобрести по три единицы техники, Казачинско-Ленский район – две, Осинский – одну. Согласно условиям кредита, новые автобусы должны поступить в регион до 1 февраля 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мобильный комплекс фиксации неправильной парковки автотранспорта начал работать еще на 11 улицах областного центра.