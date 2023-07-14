Именем Героя России Эдуарда Дьяконова из Иркутска будет назван сквер в Мариуполе

Военнослужащий ценой своей жизни спас боевых товарищей в марте 2022. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Городской сквер в Мариуполе переименуют в честь погибшего на СВО бойца из Иркутска, Героя России Эдуарда Дьяконова. Военнослужащий ценой своей жизни спас боевых товарищей в марте 2022. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В целях увековечения памяти военнослужащего, внесшего значительный вклад в освобождение города Мариуполя в ходе проведения специальной военной операции, принято решение о переименовании сквера в городе Мариуполе в честь Дьяконова Эдуарда Станиславовича», - рассказали в пресс-службе областного правительства, цитируя письмо врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина к губернатору Иркутской области.

Радист-разведчик 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской общевойсковой армии рядовой Эдуард Дьяконов принимал участие в СВО с февраля 2022 года. Мужчина погиб 24 марта прошлого года в ходе боевого столкновения. 5 июля 5 июля 2022 года указом Владимира Путина Эдуарду Дьяконову было посмертно присвоено звание Героя России. Память о мужественном поступке бойца сохраняют и в его родном городе. На фасаде гимназии, в которой учился Эдуард Дьяконов, в феврале 2023 года была открыта мемориальная доска.