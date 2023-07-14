В Иркутской области закупят 109 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутская область приобретет 109 новых автобусов. Фонд развития территорий одобрил заявку региона на получение специального казначейского кредита. Его размер – 899,1 млн рублей. С учетом собственных средств региона, покупка обойдется в 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на правительство региона.

-Новые автобусы получат семь территорий региона. Они будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах, - рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

О желании участвовать в программе заявили семь территорий. Самая большая заявка у Иркутска - 81 автобус.

Еще шесть и три автобуса соответственно хотят получить Тулун и Усолье-Сибирское. Братский и Качугский районы планируют приобрести по три единицы техники, Казачинско-Леснкий район – две, Осинский – одну.