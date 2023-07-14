В Зиминском районе в ДТП погиб 15-летний мотоциклист
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Зиминском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в ходе которого погиб подросток, ехавший на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
-В ночь на 14 июля в селе Самара 15-летний подросток ехал на мотоцикле на небезопасной скорости. Он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. После
наехал на кучу щебенки и упал в кювет, - говорят в МВД.
Подростка увезли в больницу, однако он скончался. С ним вместе ехал 17-летний пассажир, его осмотрели медики и отпустили домой.
Известно, что оба молодых человека ехали без шлемов.
Сотрудники полиции установили, что мотоциклист в силу своего возраста не имел водительского удостоверения, а мотоцикл он взял без разрешения родителей.