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НовостиОбщество14 июля 2023 7:45

В Иркутске 17 июля пройдет презентация вышитой карты региона

Более 120 человек со всего Приангарья участвовали в создании карты
Елена СИНИЦА
В Иркутске 17 июля пройдет презентация вышитой карты региона

В Иркутске 17 июля пройдет презентация вышитой карты региона

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске 17 июля состоится презентация вышитой карты Иркутской области. Более 120 человек со всего Приангарья участвовали в создании карты. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

- Карта Иркутской области, вышита и собрана мастерицами со всего Приангарья. Ее создали во время всероссийской акции «Вышитая карта России». Она получилась необыкновенная, чудесная, ее хочется бесконечно рассматривать, - говорят в правительстве.

На карте много мелких деталей, которые отражают всю аутентичность многонациональной территории.

Презентация вышитой карты Иркутской области состоится в Ремесленном подворье в 19:00.