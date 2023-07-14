В Осинском районе водитель Toyota врезался в дерево и погиб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Осинском районе в результате съезда с дороги погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Происшествие случилось 14 июля на дороге Иркутск - Оса -Усть-Уда на 156 километре трассы. Водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder» двигался в направлении поселка Усть-Уда, - говорят в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Мужчина не справился с управлением, наехал на дерево, а после автомобиль загорелся.

Водитель скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Зиминском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в ходе которого погиб подросток, ехавший на мотоцикле.