В Иркутске применили новое техническое решение для полива растений Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Иркутский «Горзеленхоз» применил новое техническое решение для полива растений на клумбах. Теперь проводить орошение может один сотрудник, машины для перевозки воды больше не нужны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Специалисты провели водопроводные трубы к клумбам. Достаточно прикрутить шланг с распылителем – и можно поливать. До того же приходилось проезжать на машинах на территорию скверов, - говорят в администрации.

Сейчас такая система работает в сквере имени Кирова, у стелы на Байкальском кольце, на остановке «Диагностический центр», около цирка и на Ленина, 40.

Ранее сообщалось, что городской сквер в Мариуполе переименуют в честь погибшего на СВО бойца из Иркутска, Героя России Эдуарда Дьяконова. Военнослужащий ценой своей жизни спас боевых товарищей в марте 2022.